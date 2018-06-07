В Перми депутат заксобрания заплатит 7,7 млн рублей за срыв выборов

Ленинский районный суд Перми обязал депутата заксобрания Игоря Орлова выплатить в бюджет 7,7 млн рублей за срыв выборов.

Таким образом депутат краевого парламента от ЛДПР возместит расходы на проведение отложенного голосования 4 декабря 2016 года, пишет «Коммерсант».

Напомним, Игорь Орлов снял свою кандидатуру с выборов в округе за несколько дней до дня голосования. После он пытался отменить постановление крайизбиркома о выплате компенсации, но в итоге согласился выплатить в краевой бюджет часть требуемой суммы — около 2 млн рублей. Однако суд поднял цифру до 7,7 млн рублей.