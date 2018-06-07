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В Перми депутат заксобрания заплатит 7,7 млн рублей за срыв выборов

13:31, 07.06.2018
В Перми депутат заксобрания заплатит 7,7 млн рублей за срыв выборов
Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Перми обязал депутата заксобрания Игоря Орлова выплатить в бюджет 7,7 млн рублей за срыв выборов.

Таким образом депутат краевого парламента от ЛДПР возместит расходы на проведение отложенного голосования 4 декабря 2016 года, пишет «Коммерсант».

Напомним, Игорь Орлов снял свою кандидатуру с выборов в округе за несколько дней до дня голосования. После он пытался отменить постановление крайизбиркома о выплате компенсации, но в итоге согласился выплатить в краевой бюджет часть требуемой суммы — около 2 млн рублей. Однако суд поднял цифру до 7,7 млн рублей.

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