В Башкирии прокуратура нашла скрытые доходы у чиновников госкомитета по транспорту

Прокуратура Башкирии обнаружила коррупционные нарушения у нескольких чиновников госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству. В ведомстве потребовали привлечь нарушителей к дисциплинарной ответственности.

В 2017 году ведущий специалист купила квартиру, стоимость которой в 4 раза выше дохода чиновницы за последние три года, передает пресс-служба прокуратуры.

Заведующий одним из отделов комитета приобрел дорогую иномарку бизнес-класса. При этом он не смог объяснить на какие деньги приобретено авто. Он не предупредил начальство о дополнительном источнике дохода: работа преподавателя.

Напомним, что за 2017 год в Башкирии выявили 800 коррупционных преступлений.