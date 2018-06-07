ЦБ РФ опубликовал проект с направлениями развития финансового рынка

Центробанк России опубликовал основные направления развития финансового рынка РФ на период 2019—2020 годов. Документ содержит описание целей и принципов деятельности по развитию, анализ текущего состояния рынка и открывающихся перспектив, над достижением которых будет вестись работа в ближайшие три года.

Ориентирами для развития назвали формирование доверительной среды, развитие конкуренции на финансовом рынке, поддержание финансовой стабильности и обеспечение доступности финансовых услуг.

Также описаны мероприятия для создания цифровой экономики, развития конкуренции, противодействию недобросовестным практикам и другое.

Однако по оценке экспертов, документ больше напоминает декларацию о намерениях, а не реальный план действий, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не исключила, что инфляция в России может ускориться выше 4%.