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ЦБ РФ опубликовал проект с направлениями развития финансового рынка

11:48, 07.06.2018
ЦБ РФ опубликовал проект с направлениями развития финансового рынка
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Центробанк России опубликовал основные направления развития финансового рынка РФ на период 2019—2020 годов. Документ содержит описание целей и принципов деятельности по развитию, анализ текущего состояния рынка и открывающихся перспектив, над достижением которых будет вестись работа в ближайшие три года.

Ориентирами для развития назвали формирование доверительной среды, развитие конкуренции на финансовом рынке, поддержание финансовой стабильности и обеспечение доступности финансовых услуг.

Также описаны мероприятия для создания цифровой экономики, развития конкуренции, противодействию недобросовестным практикам и другое.

Однако по оценке экспертов, документ больше напоминает декларацию о намерениях, а не реальный план действий, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не исключила, что инфляция в России может ускориться выше 4%.

ЭкономикаБанки
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