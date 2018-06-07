Хамитов предложил выплачивать семьям с восемью детьми по 600 тысяч рублей

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил Минтруда и Минфину республики проработать вопрос о выплатах для многодетных семей. Он заявил, что семьи в которых восемь детей должны получать по 600 тысяч рублей.

«Сегодня эта цифра равняется девяти. Поручаю Министерству семьи, труда и социальной защиты населения совместно с Минфином республики оперативно внести соответствующие предложение», — цитирует руководителя республики его пресс-служба.

Он подчеркнул, что вопрос должен быть решен уже к следующему году.

Напомним, что сегодня стало известно о схожем предложении председателя набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова. В открытом письме президенту РФ Владимиру Путину он предложил выплачивать семьям с восемью и более детьми по 70 тысяч рублей ежемесячно. Также он предложил освободить такие семьи от оплаты ЖКХ и дарить им вместительные автомобили.