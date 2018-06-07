В Саратове экс-главу организации инвалидов-диабетиков оштрафовали на 50 тысяч рублей

Фрунзенский районный суд Саратова вынес приговор экс-главе организации инвалидов, страдающих сахарным диабетом, Екатерине Рогаткиной. Она признана виновной по факту нарушения законодательства об организациях, выполняющих функции «иностранного агента».

Гособвинение не усмотрело процессуальных нарушений при проведении проверки организации, экспертизы и составлении административного протокола. Прокурор уверена, что факт воздействия НКО на политическую жизнь региона был доказан, передает издание «Вгляд-инфо».

По решению суда Екатерине Рогаткиной необходимо будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в конце мая суд в Саратове признал иностранным агентом региональную общественную организацию инвалидов, страдающих сахарным диабетом.

Причиной для проверки стало заявление студента местного медуниверситета Никиты Смирнова. Было установлено, что организация имеет признаки политической деятельности и существует за счет иностранных фармацевтических компаний. По версии гособвинения, общий объем зарубежного финансирования составил 715 тысяч рублей.