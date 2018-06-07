Минфин проверит регионы на количество поправок в бюджете

Министерство финансов проверит регионы на количество поправок, которые вносят в бюджет. Этот показатель не должен быть выше четырех раз за год. На данный момент многие регионы не соответствуют данному критерию.

Изменения внесли 28 апреля в приказ Минфина «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами». Обновленный приказ будет применяться при соответствующей оценке за 2017 год, сообщает РБК.

Ранее правительство РФ утвердило поправки в Бюджетный кодекс, которые дают право Счетной палате беспрепятственно проверять регионы. Предполагается, что проект будет принят уже в июле. Действовать новые законы начнут с 2019 года.