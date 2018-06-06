Суд оштрафовал экс-главу саратовской организации диабетиков-«инагентов»

Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал на 50 тыс. рублей Екатерину Рогаткину, бывшего руководителя общества больных диабетом, признанного «иностранным агентом».



Рогаткину признали виновной по административной статье о нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции «иностранного агента».

Отмечается, что назначенный виновной штраф вдвое ниже минимальной суммы штрафа, предусмотренной статьей, по которой ее осудили. При этом защита Рогаткиной настаивает на ее невиновности и будет обжаловать решение суда, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката Николая Дронова.

Ранее сообщалось, что после суда над диабетиками-«инагентами» упала политическая устойчивость Саратовской области.