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Суд оштрафовал экс-главу саратовской организации диабетиков-«инагентов»

23:37, 06.06.2018
Суд оштрафовал экс-главу саратовской организации диабетиков-«инагентов»
Фото: pixabay.com

Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал на 50 тыс. рублей Екатерину Рогаткину, бывшего руководителя общества больных диабетом, признанного «иностранным агентом».

Рогаткину признали виновной по административной статье о нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции «иностранного агента».

Отмечается, что назначенный виновной штраф вдвое ниже минимальной суммы штрафа, предусмотренной статьей, по которой ее осудили. При этом защита Рогаткиной настаивает на ее невиновности и будет обжаловать решение суда, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката Николая Дронова.

Ранее сообщалось, что после суда над диабетиками-«инагентами» упала политическая устойчивость Саратовской области.

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