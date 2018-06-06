Итоги дня: погорельцы ТЦ «Порт» получат льготные кредиты, Большое Казанское кольцо заденет жилые дома, Хамитов создаст конкурента БСК

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 июня.

Предприниматели, чье имущество пострадало во время пожара в казанском ТЦ «Порт», получат льготные кредиты от Фонда поддержки предпринимательства. При этом кредит до 3 млн будет выдаваться на срок до 3 лет под 5% годовых и на любые цели.

Казанцы, проживающие по улицам Мидхата Булатова и Тихорецкой, могут лишиться своих домов. Они попадают в зону строительства дороги в рамках участка Большого Казанского кольца. По проекту здесь намечено строительство автомагистрали и трамвайной линии.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассчитывает создать в республике новое производство кальцинированной соды, которое станет конкурентом Башкирской содовой компании (БСК). Таки образом глава республики намерен предотвратить разработку шихана Торатау.

В Мордовии бывший вице-премьер республики Евгений Дергунов избежал ответственности по делу о коррупции в связи с истечением срока давности. По данным следствия, он в 2015-2016 годах «из корыстной заинтересованности, в нарушение запрета, установленного российским законодательством», создал ООО «Мордовтрансгаз». Также Дергунов, используя служебное положение, оказывал покровительство связанным с „Мордовтрансгазом“ компаниям.

Тем временем, цены на бензин в России продолжают расти. За минувшую неделю его стоимость в среднем увеличилась на 1,4%. При этом потребительские цены за тот же период выросли только на 0,1%.