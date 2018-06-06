Главы Минобороны России и Монголии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Главы Минобороны России и Монголии обсудили на встрече в Кызыле вопросы двустороннего сотрудничества.
«Министерство обороны, Вооруженные силы Монголии очень благодарны Министерству обороны Российской Федерации за оказанную военно-техническую помощь», — цитирует Нямаагийна Энхболда «РИА Новости».
Кроме того, он отметил, что новые подписанные договоры также могут способствовать улучшению отношений между армиями.
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