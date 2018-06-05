Итоги дня: пожар в ТЦ «Порт», Жаров остается главой Роскомнадзора, добровольное изучение нацязыков обсудят 19 июня

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 июня.

Утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Возгорание смогли потушить лишь ближе к 16 часам по московскому времени. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Власти Казани сообщили, что окажут поддержку пострадавшим предпринимателям.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сохранит свой пост, несмотря на слухи об отставке. В последнее время на него обрушилась волна критики из-за блокировки популярного мессенджера Telegram.

Федеральный законопроект о добровольном изучении родных языков, который вызвал недовольство в Республике Татарстан, рассмотрят в Госдуме РФ уже 19 июня. Комитет по образованию и науке до 15 июня будет принимать отзывы, предложения и замечания по документу.

Сегодня Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об административных штрафах за нарушение закона об анонимайзерах. Для граждан они составят от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Между тем в Татарстане создают Фонд дольщиков. Новой структуре передают 15 участков федеральных, республиканских и частных земель. Также распоряжением президента РТ планируется направить фонду 100 млн рублей для выкупа прав требований дольщиков.