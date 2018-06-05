Правительство Удмуртии постановило выделить Увинскому району 55 миллионов рублей на создание мусоросортировочной станции

Глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов подписал постановление о выделении субсидии Увинскому району республики. Согласно документу, 55,3 млн рублей пойдут на создание мусоросортировочной станции.

Постановление подписано еще 31 мая, оно опубликовано на портале правительства республики.

Из него следует, что деньги выделяются из бюджета Удмуртии «в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета». Они расходуются по статье «Мероприятия в области обращения с отходами».

Ранее уже сообщалось, что в 2018 году правительство Удмуртии планирует построить в республике первую мусоросортировочную станцию. На этот проект будут выделены 55 млн рублей.