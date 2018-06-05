Мустафин останется в ФК «Мордовия»
ФК «Мордовия» продлил контракт с главным тренером. Марат Мустафин продолжит занимать этот пост еще год.
«Главный тренер футбольного клуба «Мордовия» Марат Федорович Мустафин продлил трудовое соглашение с клубом сроком на один год», — говорится в сообщении «Мордовии».
Отмечается, что «Мордовию» покидают вратарь Роман Калюжный, защитник Максим Шоркин, полузащитники Сергей Ваганов и Максим Зюзин.СпортФутбол
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