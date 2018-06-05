Глава Пензенской области одобрил установку памятника «Пензяк толстопятый»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев одобрил установку памятника «Пензяк толстопятый» на улице Московской. Скульптура будет представлять собой композицию из фигур Александра Суворова и солдата.

«Идея хорошая, обсуждайте детали, но обращаю внимание, что на памятнике должна быть нанесена история о том, почему жителей региона так называют», — приводит слова Белозерцева пресс-служба областного правительства.

Отливать скульптуру будут в Смоленске, передает портал pravda-news. На ее изготовление уйдет около трех месяцев.