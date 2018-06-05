Глава Пензенской области одобрил установку памятника «Пензяк толстопятый»
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев одобрил установку памятника «Пензяк толстопятый» на улице Московской. Скульптура будет представлять собой композицию из фигур Александра Суворова и солдата.
«Идея хорошая, обсуждайте детали, но обращаю внимание, что на памятнике должна быть нанесена история о том, почему жителей региона так называют», — приводит слова Белозерцева пресс-служба областного правительства.
Отливать скульптуру будут в Смоленске, передает портал pravda-news. На ее изготовление уйдет около трех месяцев.
Справка
По легенде, полководец Александр Суворов заметил, что при переходе через Альпы все его солдаты натерли мозоли. Только пензенский полк переносил долгие переходы без серьезных повреждений. Тогда Суворов спросил у одного из солдат полка, в чем секрет пензенских военных. В ответ солдат показал носок с двойной пяткой, произведенный у него на родине. Считается, что тогда полководец и назвал весь полк «пензяками толстопятыми».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым