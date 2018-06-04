Итоги дня: введение в России закона о контрсанкциях, увольнение главы кемеровского МЧС, продолжающийся рост цен на бензин

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 июня.

В ряде регионов ПФО синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер. Такая погода ожидается в Оренбургской области, Саратовской области, Удмуртии, Татарстане, Мордовии. В Татарстане вместе с этим прогнозируются ливни и град. Также сегодня в Казани озвучили ущерб от урагана, который обрушился на город на прошлой неделе.



Президент России Владимир Путин подписал ряд важных указов. Один из них касается контрсанкций в отношении недружественных действий США и иных государств.

Другим указом Владимир Путин уволил начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, которого обвиняют в растрате и халатности по делу о «Зимней вишне».

Также глава государства произвел кадровые замены в федеральной структуре МЧС. Первым заместителем главы МЧС России вместо Владимира Степанова был назначен Александр Чуприян.

Премьер РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, назначил бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково».

В России тем временем продолжается рост цен на бензин. За прошлую неделю стоимость топлива в стране выросла почти на рубль. Правительство попросило нефтяников зафиксировать стоимость топлива, однако эксперты считают, что такие меры не будут эффективны.