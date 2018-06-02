У Порошенко обнаружили «запасной аэродром на Пиренеях» – СМИ

В Испании обнаружили объекты недвижимости президента Украины Петра Порошенко, оформленные через цепочку фирм на лица из числа ближайшего окружения президента.



Речь идет о большом количестве недвижимости в разных частях страны «и целой сети фирм, через цепочку которой окружение Порошенко владеет этими активами». Предполагается, что Порошенко обустраивает себе «запасной аэродром на Пиренеях».

«В нашем распоряжении оказались результаты частного расследования об испанских активах украинского президента и людей из его ближайшего окружения, подготовленного народным депутатом Александром Онищенко при юридической поддержке Андрея Портнова», — пишет украинское издание «Страна».

Журналисты издания побывали в Испании на месте найденных объектов недвижимости. Среди них вилла площадью более 3,8 тыс. кв.м на берегу Средиземного моря. При этом в официальной декларации Порошенко вилла не упоминается. Издание отмечает, что недвижимость приобрели в 2008 года за €4 млн через ряд компаний, в том числе зарегистрированных в офшорных зонах.