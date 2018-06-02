Фигурант дела о хищении 24 млн рублей из Пенсионного фонда Дагестана скрылся от следствия

Руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Магомед Махачев скрылся от следствия. Его местонахождение неизвестно.



Махачев фигурирует в деле о хищении 24 млн из местного отделения Пенсионного фонда. Накануне, 31 мая, силовики пришли в дом Махачева с обыском и не обнаружили хозяина.

«Когда именно он исчез, мы точно не знаем»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Дагестану Расула Темирбекова.

Пока в деле о хищении восемь фигурантов. Среди них руководитель главного республиканского бюро, множество его подчиненных и «привлеченных граждан». Все они проходят по этому делу в качестве подозреваемых. При этом трое из них обвиняются по ранее возбужденному уголовному делу. Сам Махачев в следственных действиях ранее не участвовал.

По версии следствия, фигуранты за взятки устанавливали и продлевали инвалидность инвалидам и здоровым гражданам.