Итоги дня: заморозки в регионах ПФО, нетрезвый хоккеист «Ак Барса» за рулем такси, Германа заподозрили в организации убийства Бабченко

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 31 мая.

В регионах ПФО в первые дни лета ожидается существенное похолодание. В ночные и утренние часы, по прогнозам синоптиков, температура воздуха опуститься ниже ноля. В частности, в Татарстане и Башкирии, в связи с этим объявили штормовое предупреждение.

1-3 июня на севере ПФО и в Башкортостане, а также 1-2 июня на юге округа температура воздуха ночью составит -4…-1°C, по крайнему северу до -7°C. Кроме того, 1-2 июня на юге ПФО ожидается дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с.

Сегодня утром в центре Казани сотрудники ГИБДД задержали нападающего «Ак Барса» Ярослава Косова в нетрезвом состоянии. В клубе заявили, что к хоккеисту, помимо административных мер, будут применены дисциплинарные санкции. Позже СМИ сообщили, что он управлял автомобилем такси.

На Украине назвали предполагаемого организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Им оказался некий Борис Львович Герман.

В России бывшего министр экономразвития Алексея Улюкаева этапировали в колонию. Правда в какую именно, не уточняется.

Кроме того, сегодня президент РФ Владимир Путин поручил решить вопрос с передачей шихана Торатау Башкирской содовой компании. При этом власти Башкирии и руководство БСК должны прийти к компромиссу, который устроит всех.