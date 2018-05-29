В Йошкар-Оле на месяц закрыли улицу Фестивальную

Коммунальщики Йошкар-Олы перекрыли участки улиц Фестивальной и Анникова почти на месяц. На них планируется построить ливневую канализацию и перенести водопровод.

Ограничение движения введено в 8.00 29 мая. Коммунальщики рассчитывают снять его 27 июня в 20.00, сообщает пресс-служба администрации столицы Марий Эл.

На этот месяц будут закрыты участок улицы Фестивальной от Анникова до Димитрова и участок улицы Анникова от Фестивальной до дома №10.