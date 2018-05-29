Игорь Колыванов продолжит тренировать московское «Торпедо»

Игорь Колыванов будет главным тренером московского «Торпедо» и в следующем сезоне, сообщает «СЭ».

По словам владельца «Торпедо» Романа Авдеева, задача «Торпедо» на сезон 2018/19 — выйти в ФНЛ.

— Мы считаем, что он должен справиться, — отметил Авдеев.

— Мы подхватили клуб в середине сезона и фактически этот вопрос проработали, — сказала, в свою очередь, президент клуба Елена Еленцева. — У нас действующий контракт с главным тренером до конца следующего сезона. Причин не доверять ему нет. Поэтому главный тренер продолжает работать.