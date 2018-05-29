Игорь Колыванов продолжит тренировать московское «Торпедо»
Игорь Колыванов будет главным тренером московского «Торпедо» и в следующем сезоне, сообщает «СЭ».
По словам владельца «Торпедо» Романа Авдеева, задача «Торпедо» на сезон 2018/19 — выйти в ФНЛ.
— Мы считаем, что он должен справиться, — отметил Авдеев.
— Мы подхватили клуб в середине сезона и фактически этот вопрос проработали, — сказала, в свою очередь, президент клуба Елена Еленцева. — У нас действующий контракт с главным тренером до конца следующего сезона. Причин не доверять ему нет. Поэтому главный тренер продолжает работать.50-летний Игорь Колыванов возглавил «Торпедо» летом 2017 года. До этого он работал в ФК «Уфа» с 2012 по 2015 год, выйдя с ним из ФНЛ в Премьер-лигу. СпортФутбол Башкортостан
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