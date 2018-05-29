В Чувашии приставы запретили пользоваться школьным колодцем

Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Чувашской республике на два месяца приостановило эксплуатацию школьного колодца в селе Малые Яуши Вурнарского района ЧР.

По данным ведомства, колодец расположен на участке, который затапливают паводковые воды. Вода в нем не соответствует санитарным нормам, сообщает пресс-служба УФССП по Чувашии.

В ведомстве подчеркнули, что нарушения «создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей».

Сейчас использование колодца приостановлено. Приставы регулярно проверяют исполнение запрета.