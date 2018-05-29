ХК «Лада» вернет себе прежний логотип

Фото: Сайт ХК «ЛАДА»

Самарские хоккейные болельщики решили вернуть прежний логотип ХК «Лада».

В рамках голосования «Каким должен быть логотип клуба», инициированного болельщиками в поддержку «Лады», почти 57% голосов получило предложение вернуть старую эмблему клуба. Более 23% высказались за разработку нового. Только 20% опрошенных поддержали существующий логотип.

Всего в голосовании участвовали 3500 человек. Как отметили в пресс-службе ХК «Лада». В ближайшее время клубу вернут прежний логотип.

Напомним, 15 апреля Тольятти прошел митинг болельщиков хоккейного клуба. Участники акции потребовали сменить логотип «Лады» на старый. Кроме того, горожане обратились к министру спорта Самарской области с просьбой принять меры для возвращения «Лады» в КХЛ.