«Роснефть» сдвинула сроки модернизации своих заводов до 2027 года — СМИ

«Роснефть» выполнила половину своих обязательств по модернизации НПЗ в рамках четырехсторонних соглашений между правительством и нефтекомпаниями. Вместо 42 новых установок в компании пока приобрели только 20.

Кроме того, производитель сдвинул сроки реализации проекта на 7 лет — до 2027 года, говорится в презентации Минэнерго РФ. Однако в компании информацию не подтвердили.

«Информация о переносе сроков программы модернизации НПЗ компании на срок до 7 лет не соответствует действительности. «Роснефть» реализует программу модернизации согласно утвержденному бизнес-плану и графику работ»,— цитирует представителя компании «Коммерсантъ».



Ранее зарубежное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в «Роснефти» рассматривают возможность отсрочки модернизации НПЗ, а также их консервации или продажи. По словам источника, близкого к госкомпании, речь идет об Ангарском, Сызранском и Куйбышевском заводах.