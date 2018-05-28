Китай обвинил США во вторжении в воды страны и нарушении суверенитета

Министерство иностранных дел Китая после прохождения американских кораблей рядом со спорными Парасельскими островами призвало США прекратить нарушать суверенитет КНР. Об этом сказано на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Китайская сторона выражает США резкое недовольство и решительный протест в связи с этими действиями и настоятельно призывает американскую сторону немедленно прекратить подобные нарушения суверенитета Китая и отказаться от провокационных действий, угрожающих безопасности Китая», — заявил представитель МИД КНР Лу Кан.

Отмечается, что Пекин будет принимать все необходимые меры для защиты суверенитета и обеспечения национальной безопасности.

Ранее американски СМИ сообщили, что Китай установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех форпостах на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море.