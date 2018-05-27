Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в спортивном фестивале «День 1000 велосипедистов»

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поддержал всероссийский День велопарадов. В воскресенье, 27 мая руководитель республики принял участие в спортивном фестивале «День 1000 велосипедистов», сообщает ИА «Башинформ».

«У нас с вами появился свой праздник. Поздравляю вас с этим! Впереди лето и осень – время велосипедов. Мы будем ездить, накручивать километры, радоваться природе, друг другу", — поприветствовал Рустэм Закиевич участников праздника спорта.

Вместе с участниками праздника Рустэм Хамитов проехал 10 километров от площади имени Ленина до уфимского Конгресс-холла.

— Очень хорошо, что эта традиция продолжается. С организаторами велопробега я обсуждал велосипедные темы. Договорились о разработке программы строительства велодорожек в республике. Считаю, эту тему надо обязательно продвигать. Пока современной инфраструктуры, возможностей для занятия велоспортом не хватает. Поэтому нельзя отставать от времени. Будем строить новые дороги, — сказал Рустэм Хамитов журналистам. — Мы думаем, что во всех городах республики в последнее воскресенье мая надо проводить велопарады. С организаторами сегодняшнего велопробега обсуждаем варианты распределения на следующий год между городами. Сам тоже хочу выехать, может быть, в Стерлитамак, Салават, Нетфекамск – посмотрим – и там проехать по городским улицам. Нужно наращивать это движение. Очень интересно и важно, чтобы народ пересаживался с машин на велосипеды. Будем к этому стремиться.

