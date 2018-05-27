Новости экономики

15:28 МСК
Новости раздела
Экономика

ЕС вложит €200 тысяч в изучение «перекосов» в российской экономике

14:57, 27.05.2018
ЕС вложит €200 тысяч в изучение «перекосов» в российской экономике
Фото: pixabay.com

Евросоюз вложит 200 тыс. евро в изучение «перекосов» в российской экономике, чтобы ввести новые антидемпинговые меры.

Под «перекосами», в частности, имеется в виду влияние государства на экономику страны и госрегулирование финансового сектора, а также создание комфортных условий для российских предприятий на отечественном рынке, сообщает RT.

Ранее антидемпинговые пошлины ввели США на стальную катанку, произведенную в России, Беларуси и ОАЭ. Также пошлины на сталь ввел Египет.

ЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок