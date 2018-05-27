ЕС вложит €200 тысяч в изучение «перекосов» в российской экономике

Евросоюз вложит 200 тыс. евро в изучение «перекосов» в российской экономике, чтобы ввести новые антидемпинговые меры.

Под «перекосами», в частности, имеется в виду влияние государства на экономику страны и госрегулирование финансового сектора, а также создание комфортных условий для российских предприятий на отечественном рынке, сообщает RT.



Ранее антидемпинговые пошлины ввели США на стальную катанку, произведенную в России, Беларуси и ОАЭ. Также пошлины на сталь ввел Египет.