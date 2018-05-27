Ижевский нефтеперерабатывающий завод продают за 480 миллионов рублей

Конкурсный управляющий ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) выставил на торги имущество предприятия. В сумме оно оценивается в 476,4 млн рублей.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте газеты «Коммерсантъ», имущество предприятия разделено на два лота. В состав первого входят недвижимость и оборудование, находящиеся в залоге у ООО «РТ-Капитал». Начальная цена лота составляет 212 млн рублей.

Второй лот включает в себя недвижимость, оборудование и материалы. Его стоимость составляет 264,4 млн рублей.

Заявки на торги принимаются с 3 июля до 6 сентября.

Ранее «Реальное время» писало, что дебиторскую задолженность ИНЗ оценили в 20 раз ниже размера долга. Рыночная цена прав требования на 1,7 млрд рублей составила лишь 86,5 млн рублей.