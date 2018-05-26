В МЧС Башкирии раскрыли подробности пожара в оздоровительном центре Нефтекамска

В главке МЧС России по Башкирии рассказали о пожаре, произошедшем накануне в нижнекамском оздоровительном центре «Рубин». По данным спасателей загорелся утеплитель на площади 10 кв.м.

Сообщение о пожаре поступило 25 мая в 21:48, говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ.

Горение было ликвидировано в 22:12.

В МЧС подчеркнули, что погибших и пострадавших нет.

На месте работает дознаватель, причина пожара и принадлежность здания устанавливаются.