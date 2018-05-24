Хоккейный клуб «Лада» подписал контракт со Станиславом Чистовым

Хоккейный клуб «Лада» подписал контракт на год с нападающим Станиславом Чистовым, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

В сезоне 2017/18 он выступал в КХЛ за «Спартак» и рижское «Динамо», сыграв 1 и 7 матчей соответственно, но очками не отметился. Кроме того, Чистов провел 9 матчей за воскресенский «Химик» в ВХЛ, где набрал 7 (2+5) очков.

Всего в КХЛ опытный нападающий провел 570 матчей, в которых набрал 284 очка (118+166). Также он выступал в НХЛ, где набрал 67 очков (23+44) в 217 матчах.

Станислав Чистов — обладатель золотых медалей юниорского и молодежного чемпионатов мира в составе сборной России.

Ранее тольяттинская команда подписала Сыромятникова, Железнова и Глухарева.

