Россия предложила ООН разработать договор по возвращению конфискованных активов

Россия предложила разработать под эгидой ООН международно-правовой инструмент, в котором будут определены меры по распоряжению арестованными, конфискованными и возвращенными активами. С такой инициативой выступил посол МИД России по особым поручениям по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества Андрей Аветисян.

«Новый международный договор смог бы устранить существующие в настоящее время правовые пробелы, неопределенности и различия в юридических нормах разных государств, а также четко прописать меры по распоряжению арестованными, конфискованными и возвращенными активами», — цитирует Аветисяна ТАСС.

По словам посла, предлагаемый договор «мог бы также способствовать полной реализации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности».

Ранее в ООН сообщили, что мировая экономика ежегодно теряет из-за последствий коррупционной деятельности 2,6 трлн долларов.