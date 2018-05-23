В жилом доме в Перми произошел взрыв, есть пострадавшие

В Перми в пятиэтажном доме по ул. Свиязева, 50/1 произошел взрыв. Четыре человека пострадали, один в тяжелом состоянии.

Состояние остальных оценивают как средней тяжести, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местных чиновников.

Отмечается, что эпицентр взрыва находился на втором этаже. В результате в доме произошло возгорание. На данный момент огонь удалось потушить.

На место ЧП выехал глава Перми Дмитрий Самойлов.