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Происшествия

В жилом доме в Перми произошел взрыв, есть пострадавшие

21:58, 23.05.2018

В Перми в пятиэтажном доме по ул. Свиязева, 50/1 произошел взрыв. Четыре человека пострадали, один в тяжелом состоянии.

Состояние остальных оценивают как средней тяжести, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местных чиновников.

Отмечается, что эпицентр взрыва находился на втором этаже. В результате в доме произошло возгорание. На данный момент огонь удалось потушить.

На место ЧП выехал глава Перми Дмитрий Самойлов.

Происшествия
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