В Казани отметили День национальной независимости и детей Турции

В казанском концертном зале полилингвальной школы «Адмынар» прошел праздник, посвященный Дню национальной независимости и детей в Турции.

С приветственным словом выступил генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз. Он подчеркнул значимость образования и правильного воспитания, отметив важность сохранения культуры турецкого народа и передачи ее будущим поколениям.

«Этот праздник — идея о том, что суверенитет принадлежит нации. Это для вас — ведь вы будущие взрослые. Сегодня мы должны понять важность образования и правильного воспитания. Мы очень рады, что эта традиция сохраняется здесь и передается в следующие поколения. Мы счастливы, что здесь, в Татарстане, у нас есть возможность передавать культуру турецкого народа. Дорогие дети, будущее за вами!» — сказал Угур Йылмаз.