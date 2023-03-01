«Для нас и отличник, и троечник — все одинаковое»: «молодежные» итоги 2022 года

Молодежная инфраструктура, «Лига студентов», профилактика деструктивного поведения подростков — одни из тем, которые обсуждались на коллегии Министерства Татарстана по делам молодежи. «Молодежная политика всегда была и остается приоритетом в нашей работе. Татарстан — один из лидеров по эффективности ее организации в нашей стране», — отметил в своей речи раис республики Рустам Минниханов.
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