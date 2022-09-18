«Рождение легендарной и непобедимой»: как реконструкторы восстановили бой 1919 года

19:56, 18.09.2022 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Бой времен Гражданской войны реконструировали сегодня участники военно-исторического фестиваля на горе Соколка в Верхнеуслонском районе Татарстана. На фестивале «Рождение легендарной и непобедимой» восстановили хронологию боя 1919 года – это максимальные успехи наступления армии Колчака и начало контрнаступления Красной Армии.


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