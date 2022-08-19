Быстрее построим, быстрее поедем: как Марат Хуснуллин инспектировал трассу М-12

Сегодня заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел выездное совещание по вопросам строительства трассы М-12 в штабе строительства моста через Волгу в Лаишевском районе. Общая протяженность трассы М-12 составляет 810 км, из них 142 км пройдут в Татарстане - часть этапа 7 и полностью 8 этап. На всем протяжении трассы М-12 мобилизовано 28 тыс. человек и 8 тыс. единиц техники. На 500 км из 810 км уложены слои асфальтобетона.

В рамках трассы М-12 на территории Татарстана ведется строительство мостового перехода через Волгу протяженностью 3,3 км, шириной – 25 м. Сегодня продолжается надвижка металлоконструкций с левого и правого берегов реки навстречу друг другу. Новый мост планируется сдать в 2024 году.