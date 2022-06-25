«Поклонение солнцу» и народные игры: праздник мордовской культуры «Валда Шинясь»

В селе Кильдюшево Тетюшского района Татарстана прошел праздник мордовской культуры «Валда Шинясь». В этом году праздник начался с обряда «Шити сюконяма» («Поклонение солнцу»). Также для гостей праздника были представлены забавы от лесной хозяйки «Вир Авы» у дерева желаний, гадания и чудеса от владычицы воды «Ведь Авы», мордовские народные игры, традиционная кухня и напитки, игры и конкурсы для детей.
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