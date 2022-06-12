«Zа Россию»: триколор, фото с «белым медведем» и карта Родины

13:09, 12.06.2022 13
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Парке Победы в татарстанской столице состоялась патриотическая акция «Zа Россию», приуроченная к празднованию Дня России. Активисты татарстанского регионального отделения Молодой гвардии «Единой России» организовали интерактивную флешмоб-зону: горожанам и гостям города предложили «собрать» карту России в формате пазла, сфотографироваться с «белым медведем». Все желающие смогли получить из рук активистов ленточки в цвете российского триколора.


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