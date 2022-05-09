ТАИФ-НК принял участие в праздновании Дня Победы

Сотрудники нефтеперерабатывающей компании АО «ТАИФ-НК» во главе с генеральным директором Максимом Новиковым приняли участие в памятных мероприятиях в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По традиции празднование началось у монумента Победы с митинга и минуты молчания. Руководство компании ТАИФ-НК почтило память погибших воинов, а затем возложило цветы к мемориалу. Далее делегация проследовала на городское кладбище, где у братской могилы бойцов 80-го лыжного батальона представители компании во время траурной церемонии возложили к подножию памятника живые цветы.

После обеда работники ТАИФ-НК активно поддержали акцию «Бессмертный полк», которая в этом году прошла в традиционном формате. В торжественном шествии приняли участие сотрудники компании с семьями. Нижнекамцы прошли «Бессмертным полком» по главным проспектам города — Строителей и Химиков. Завершилась акция около Вечного огня.