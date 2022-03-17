«Профессор Вульфсон и его коллекция»: в Нацмузее РТ открылась выставка казанского антиквара

В Национальном музее РТ открылась выставка казанского антиквара Григория Вульфсона. Посетители выставки увидят редкие образцы часов и осветительных приборов XVIII-XIX веков, подсвечники и канделябры, керосиновые и электрические лампы, люстры, скульптуры, каслинское литье. Также в экспозиции представлены живописные и графические полотна, подаренные профессору известными художниками Казани.
Григорий Вульфсон – один из известнейших коллекционеров Казани второй половины ХХ века, его коллекция – одна из самых крупных в музее. Григорий Вульфсон был профессором Казанского университета, знатоком искусства России XIX-XX веков, экспертом по историко-культурным ценностям.
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