Многожанровые диалоги Абрека Абзгильдина

22:35, 03.03.2022 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка в честь 85-летия со дня рождения народного художника Татарстана Абрека Абзгильдина «Диалог с традицией — Гореф-гадәт белән әңгәмә». Ретроспектива работ художника расположилась в четырех залах и отражает разные периоды жизни мастера.


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