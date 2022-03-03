Многожанровые диалоги Абрека Абзгильдина

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка в честь 85-летия со дня рождения народного художника Татарстана Абрека Абзгильдина «Диалог с традицией — Гореф-гадәт белән әңгәмә». Ретроспектива работ художника расположилась в четырех залах и отражает разные периоды жизни мастера.
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