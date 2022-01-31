Новоселье к концу года: как реставрируют дом Дротоевского

Реставрация многострадального дома Дротоевского, ветшавшего в течение 20 лет, обойдется в 200 млн рублей. Деньги выделены из бюджета Татарстана. К концу года в усадьбу переедет Комитет ОКН, а здание бывших конюшен во дворе особняка планирует занять Центр культурного наследия Татарстана. Как возвращают к новой жизни самобытный шедевр эпохи классицизма, смогли увидеть сегодня журналисты.
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