Новоселье к концу года: как реставрируют дом Дротоевского

19:47, 31.01.2022 30
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Реставрация многострадального дома Дротоевского, ветшавшего в течение 20 лет, обойдется в 200 млн рублей. Деньги выделены из бюджета Татарстана. К концу года в усадьбу переедет Комитет ОКН, а здание бывших конюшен во дворе особняка планирует занять Центр культурного наследия Татарстана. Как возвращают к новой жизни самобытный шедевр эпохи классицизма, смогли увидеть сегодня журналисты.


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