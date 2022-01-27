«Домовая фотокнига»: старая Казань глазами Игната Цоколаева

20:00, 27.01.2022 19
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в ГСИ РТ открылась первая персональная выставка фотографа Игната Цоколаева. Главным героем проекта «Домовая книга» стал известный казанский архитектор, художник и фотограф, член фотогруппы «Тасма» Шамиль Баширов. Фотографии Игната Цоколаева показывают переплетение прошлого и настоящего.


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