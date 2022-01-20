Бег с препятствиями для огнеборца: в Казани разыграют Кубок по пожарно-прикладному спорту

Сегодня в Казани, в манеже Главного управления МЧС России по РТ, стартовали всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту на Кубок премьер-министра РТ. Розыгрыш Кубка включает в себя состязания в двух видах – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. Церемония открытия игр прошла перед началом совместной итоговой коллегии ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ.
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