10 фото новогодних каникул: праздничные представления и open air в честь 2022-го

00:00, 09.01.2022 10 2
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Фото: Максим Платонов


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 янв
    Набережная не меняется
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  • Анонимно 09 янв
    Ничего особенного
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