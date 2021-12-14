Праздник музыки: как Казанская консерватория отмечала юбилей

75-летие одного из авторитетнейших на сегодняшний день музыкальных вузов страны - Казанской консерватории должны были отпраздновать в 2020 году, но в планы вмешалась пандемия. Сегодня Татарский государственный академический театр оперы и балета им. Мусы Джалиля принял большой и красивый праздник музыки. Консерватория представила свои творческие коллективы — два хора, два оркестра, оперную студию, фольклорный ансамбль.Преподавателей и студентов поздравил президент РТ Рустам Минниханов.
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