10 фото недели: улыбайтесь, господа!

17:14, 11.12.2021 10 1
1/10

В фотоподборке «Реального времени» за минувшие 7 дней на этот раз улыбки участников событий недели. Как убедились наши фотокорреспонденты, для позитивных эмоций есть место везде — и на представительных отраслевых форумах, и во время судебных «разборок», и на концертах «серьезной» музыки. Так что улыбайтесь, господа!


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:03
    Улыбка продлевает жизнь)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи