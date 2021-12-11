10 фото недели: улыбайтесь, господа!

В фотоподборке «Реального времени» за минувшие 7 дней на этот раз улыбки участников событий недели. Как убедились наши фотокорреспонденты, для позитивных эмоций есть место везде — и на представительных отраслевых форумах, и во время судебных «разборок», и на концертах «серьезной» музыки. Так что улыбайтесь, господа!
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