«Синтез» vs «Спартак-Волгоград»: уверенная победа Казани

Сегодня в матче 2-го тура чемпионата России по водному поло казанский "Синтез" принимал одного из лидеров турнира - команду "Спартак" из Волгограда. В первом из двух матчей казанские ватерполисты одержали победу со счетом 15-11. Завтра команды проведут повторный поединок в Казани.
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