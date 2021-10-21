«Суннатчи бабай» по-кариевски: премьера сезона с Азгаром Шакировым

21:23, 21.10.2021 28
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

22 октября Кариевский театр представил первую премьеру сезона — спектакль «Суннатчи бабай» по произведениям Гаяза Исхаки с приглашенным актером, звездой театра Камала Азгаром Шакировым. Детали предпремьерного пресс-показа постановки – в фоторепортаже «Реального времени».


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