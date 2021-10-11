Как бороться с эпидемией: учения мобильных команд Роспотребнадзора в Казани

На территории «Казань Экспо» стартовали первые международные учения мобильных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий. Их проводит Роспотребнадзор под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Легенда учений — вспышка инфекционного заболевания в государстве-участнике ВОЗ. Команды должны будут развернуть мобильные лаборатории и установить возбудителя инфекции.
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