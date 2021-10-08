О жизни, смерти и любви: Радион Букаев поставил в ТЮЗе грустную сказку для взрослых

22:35, 08.10.2021 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

8 октября в Казанском ТЮЗе состоялась премьера «большой истории любви» в двух действиях «Юбилей ювелира». Спектакль приурочен к 75-летию народного артиста Татарстана Вячеслава Казанцева, который и исполнил в нем главную роль.


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