«Пресинема»: тауматропы, праксиноскопы и другие предки кино

18:50, 22.09.2021 30
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В выставочном зале «Манеж» открылась выставка «Пресинема». Это пятая, итоговая экспозиция, рассказывающая об истории возникновения анимации и кино. Здесь собраны все «игрушки», которыми баловалось человечество до изобретения мультфильмов, — «волшебные фонари» и театр теней, тауматропы и зоотропы, хронофотографии и аппараты, на которых они оживали. На открытии выставки побывал фотокорреспондент "Реального времени".


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