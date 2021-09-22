«Пресинема»: тауматропы, праксиноскопы и другие предки кино

В выставочном зале «Манеж» открылась выставка «Пресинема». Это пятая, итоговая экспозиция, рассказывающая об истории возникновения анимации и кино. Здесь собраны все «игрушки», которыми баловалось человечество до изобретения мультфильмов, — «волшебные фонари» и театр теней, тауматропы и зоотропы, хронофотографии и аппараты, на которых они оживали. На открытии выставки побывал фотокорреспондент "Реального времени".
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